زيدان يتولى تدريب احتياطيي ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الأسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء عن تعيين النجم الفرنسي زين الدين زيدان مدرباً لفريق الاحتياطيين بالنادي «كاستيا» الذي ينافس بدوري الدرجة الثالثة الأسباني.

وتألق زيدان (42 عاماً) بصفوف ريال مدريد فيما بين عامي 2001 و2006 ، وعمل كمساعد لمدرب الفريق الأول بالنادي الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال الموسم الماضي. واقترب زيدان كثيراً من قبول عرض من نادي بوردو الفرنسي لتولي تدريبه مؤخراً، ولكن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أقنعه بالبقاء في العاصمة الأسبانية.

وستكون هذه أول وظيفة لزيدان كمدرب. ولطالما تحدث بيريز عن النجم الفرنسي كمرشح محتمل لتولى تدريب الفريق الأول لريال مدريد.

وتتركز مهمة فريق "كاستيا" بريال مدريد على إمداد الفريق الأول بالنادي باللاعبين. وكان الفريق هبط من دوري الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة في الموسم الماضي.

