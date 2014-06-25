مدرب البرتغال: "الحر" الشديد سبب كارثة ألمانيا

قال باولو بينتو مدرب منتخب البرتغال لكرة القدم إن مباراة فريقه مع ألمانيا أقيمت في ظروف تعتبر شديدة الحرارة حتى بالنسبة للذهاب للشاطئ.

وقال بينتو إن فريقه أبلغ بتجنب الذهاب للشاطئ خلال منتصف اليوم ومع ذلك اضطر لخوض المباراة في مدينة سلفادور الساحلية في الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي.

وقال للصحفيين "عندما وصلنا الى سلفادور ابلغونا بعدم الذهاب الى الشاطئ في الساعة الواحدة ظهرا بسبب أشعة الشمس. فإذا كان الذهاب للشاطئ يسبب الضرر فكيف بلعب كرة القدم في نفس هذا الوقت من اليوم".

وتابع "لا أقول إن اللعب في مثل هذه الظروف يضر البرتغال ولكن أقول إنه يضر بكل الفرق الوطنية".

ومضى يقول "بعد كأس العالم أعتقد أنه ينبغي على (الاتحاد الدولي لكرة القدم) الفيفا التواصل مع الفرق الطبية بكل المنتخبات الوطنية لإيجاد أفضل الحلول للاعبين".

وخسرت البرتغال 4-صفر أمام المانيا في اولى مباريات الفريقين بكأس العالم.

واضطر البرتغاليون أيضا للعب مباراة الولايات المتحدة التي انتهت بالتعادل 2-2 في مدينة ماناوس ذات المناخ الاستوائي الرطب.



