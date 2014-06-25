مدرب كوستاريكا: قاتلنا "الأبطال".. وأنجزنا المهمة

بعد أن خالفت التوقعات بأنها ستقبع في قاع مجموعتها وتفوقها بثبات على ثلاثة فرق حائزة في السابق على كأس العالم تتأهب كوستاريكا حاليا لتأدية مباراة قوية في دور الستة عشر الذي تصل إليه للمرة الثانية في تاريخها.

وقال خورخي لويس بينتو مدرب كوستاريكا بعد التعادل أمام إنجلترا بدون أهداف اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة "لقد منحنا كوستاريكا مكانة في كرة القدم العالمية لا يقدر أحد على وصف ذلك بالمصادفة او الحظ".

وتابع بعد فوز فريقه على أوروغواي وإيطاليا في المباراتين السابقتين "كانت مجموعة معقدة بالفعل بها فرق تتمتع بالخبرة ولكننا جئنا لنقاتل وننافس وقد أنجزنا ذلك. تمتنعا بالثبات واتمنى أن نحافظ على ذلك وسوف نبذل قصارى جهدنا في المباراة المقبلة".

وبعد اعتلائها قمة مجموعتها تقابل كوستاريكا -التي لم تصعد من قبل لدور الستة عشر منذ نهائيات 1990 - صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة التي تضم كولومبيا وساحل العاج واليابان واليونان. كما أثنى المدرب على أداء إنجلترا وقال "يملكون هجوما جيدا ودفاعا قويا. إنه فريق لم يحالفه أي حظ".

وتابع "لم تكن المباراة سهلة بالنسبة لي بعد التغييرات التي أجروها. دفعوا بلاعبين يتمتعون بمهارة مثل جيرارد وسترلينج وروني. قلت إنهم لن يعودوا لديارهم دون إحراز نقاط".

وقال المدرب المولود في كولومبيا "أشعر بسعادة كبيرة لكوستاريكا أعرف انهم يعشقون كرة القدم. نتمنى أن يواصلوا الاستمتاع بها. لقد سررت بالمباريات الثلاث ولقد لعبنا كرة قدم ثابتة وقوية ولم نهزم. إنها تاريخية".

وبهذه النتيجة تتقدم كوستاريكا للدور الثاني لأول مرة في نهائيات كأس العالم دون اي هزيمة.

