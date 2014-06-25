موندراغون.. عميد عواجيز كأس العالم عبر التاريخ

أصبح حارس مرمى كولومبيا المخضرم فريد موندراغون البالغ من العمر 43 عاما و3 أيام اللاعب الأكبر سنا في تاريخ نهائيات كأس العالم اليوم الثلاثاء في مونديال البرازيل 2014.

ودخل موندراغون احتياطيا للحارس دافيد اوسبينا في الدقيقة 85 بعد تقدم بلاده على اليابان 3-1 وضمان صدارتها المجموعة الثالثة.

وكان الكاميروني روجيه ميلا هو أكبر اللاعبين بتاريخ كأس العالم، بعمر 42 عاما و39 يوما في مونديال الولايات المتحدة عام 1994، وتحديداً في المباراة ضد روسيا في 28 يونيو.

ويشارك موندراغون في النهائيات للمرة الثالثة بعد مونديالي 1994م و1998م

