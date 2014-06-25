وزير برازيلي: الأوروبيون ضحية مسابقاتهم

عزا الدو ريبيلو، وزير الرياضة البرازيلي انخفاض مستوى الفرق الأوروبية المشاركة في نهائيات كأس العالم إلى طول فترة المواسم المحلية وليس الطقس الحار الرطب في البرازيل.

وخص الوزير بالذكر كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال ووصفه بأنه لم يكن جاهزا بما يكفي بعد موسم صعب في الدوري الإسباني مع ناديه ريال مدريد.

وخرجت إسبانيا حاملة اللقب من الدور الأول ولحقت بها إيطاليا وإنجلترا. وودعت المنافسات أيضا كلا من كرواتيا والبوسنة وقد تلحق بهما سويسرا والبرتغال وروسيا.

واشتكى بعض المدربين واللاعبين من الحرارة والرطوبة في بعض المناطق مثل ماناوس التي تقع في قلب منطقة الأمازون.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي في ماناوس "الكرة الأوروبية ضحية جداول مبارياتها. جاء اللاعبون الكبار من أوروبا الى كأس العالم بعد مواسم منهكة للغاية مع أنديتهم".

وقال "لم يظهر لاعبون استثنائيون مثل كريستيانو رونالدو في أفضل صورهم وبالطبع بذل (اللاعب) جهدا ضخما لكأس العالم لكنه لم يستعد".



