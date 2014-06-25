"العاطل".. مدرب إيطاليا المحتمل

بات روبرتو مانشيني المدرب السابق لانترناسيونالي ومانشستر سيتي المرشح الأبرز لتولي تدريب المنتخب الإيطالي عقب استقالة تشيزاري برانديلي من تدريب الفريق بعد خروج إيطاليا من نهائيات كأس العالم أمس الثلاثاء.

وأدت هزيمة إيطاليا 1-صفر أمام أوروغواي الى خروج الفريق من البطولة عقب خسارته أمام كوستاريكا وفوزه على إنجلترا ضمن منافسات المجموعة الرابعة وقال برانديلي إنه المسؤول عن الفشل.

وذكرت صحيفة جازيتا ديلو سبورت اليومية ذات الانتشار الواسع أن مانشيني هو الخيار الأرجح لتولي المهمة وذلك الى جانب ماسيميليانو اليجري مدرب ميلانو السابق.

وبات مانشيني بدون عمل بعد تركه لنادي غلطة سراي التركي هذا الشهر وقد حظي بدعم من سينيشا ميهايلوفيتش مدرب سامبدوريا.

وقال ميهايلوفيتش الذي كان زميلا لمانشيني في لاتسيو في تصريحات للصحيفة "أعتقد أنه من بين الأسماء التي ذكرت يعد مانشيني الأكثر ملاءمة فهو صغير السن نوعا ما لكنه يملك الخبرة. تولى تدريب عدد من الفرق في إيطاليا وعلى مستوى العالم وفاز في إيطاليا وخارجها."

وأضاف ميهايلوفيتش الذي قال إنه لم يتحدث للمدرب "الطريقة التي يتصرف بها وطريقته الشخصية تمثل الصورة الأنسب لإيطاليا. ربما يكون مستعدا لدور مختلف عقب كل تلك السنوات من العمل اليومي".

وربما تكون مسألة حصول مانشيني - الفائز بالدوري الإنجليزي مع سيتي ولقب الدوري الإيطالي مع انترناسيونالي - على راتب أقل مما كان يحصل عليه على مستوى الأندية نقطة الخلاف بين الجانبين.

إلا أن مانشيني يملك خبرة العمل مع ماريو بالوتيلي مهاجم إيطاليا في سيتي وينظر إليه باعتباره واحدا يمكنه أن يخرج كل ما في جعبة المهاجم غريب الأطوار الذي خاض مسيرة سيئة في كأس العالم الحالية.

ومن بين الأسماء الأخرى المطروحة لوشيانو سباليتي مدرب روما واودينيزي السابق الذي أقاله نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي في مارس الماضي والبرتو زاكيروني مدرب ميلانو السابق والذي خرج منتخب اليابان الذي يدربه من دور المجموعات أمس الثلاثاء.