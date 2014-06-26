أرجنتيني يتلقى الانتقادات بسبب عضة سواريز

انتقلت الضجة التي أحدثها المهاجم الأوروغوياني، لويس سواريز، بعد عضه للمدافع الإيطالي جورجيو كييليني، الثلاثاء الماضي، في مونديال البرازيل لكرة القدم إلى العالم الافتراضي، بعدما ولدت مليوني تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويواجه سواريز عقوبة قاسية قد تحرمه من اللعب فيما تبقى من مباريات منتخب بلاده في المونديال.

غير أن التغريدات المستنكرة لتصرف سواريز بلغت بوينس أيريس عن طريق الخطأ، بعدما وجهت الانتقادات إلى الأرجنتيني دييغو سواريز، ظنا منه أنه لاعب الأوروغواي لويس سواريز، للتشابه في اسم المستخدم على موقع "تويتر".

دييغو سارع إلى محاولة توضيح الالتباس على موقع تويتر: "أرجوكم توقفوا، أنا لست لويس سواريز، وهناك كثيرون من عائلة سواريز في العالم".

وأضاف محاولا الشرح باللغة الإنجليزية: "أرجوكم توقفوا، أنا لست أوروغوانيا، سواريز عض أحدهم من جديد غير أن الانتقادات انهالت علي أنا".

وليست المرة الأولى التي يتهور فيها سواريز ويقوم بعض منافسيه، ففي عام 2010 وعندما كان يدافع عن ألوان اياكس امستردام الهولندي، تم إيقافه 7 مباريات لعضه لاعب الغريم التقليدي ايندهوفن المغربي الأصل عثمان بقال.

وكرر سواريز عضته الموسم قبل الماضي في مباراة فريقه ليفربول أمام تشلسي، وكان الضحية هذه المرة المدافع الدولي الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش، وكانت العقوبة الإيقاف 10 مباريات.