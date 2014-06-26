أديداس توقف إعلانات سواريز بعد حادثة "العض"

أشار صانع التجهيزات الرياضية الألماني "أديداس" إلى أنه أوقف استخدام صور المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، المعاقب بسبب عضه لاعبا خصما، في الإعلانات التجارية لكأس العالم لكرة القدم 2014.

وقالت متحدثة باسم الشركة لوكالة فرانس برس، اليوم الخميس: "تدعم أديداس بشكل كامل قرار الاتحاد الدولي. لا نقبل التصرف الأخير للويس سواريز، ونذكره بالمعايير العالية التي نتوقعها من لاعبينا".

وأعلن "فيفا" إيقاف سواريز 9 مباريات و4 أشهر عن الأنشطة الكروية ومنعه من دخول الملاعب في هذه الفترة مع غرامة 100 ألف فرنك سويسري، بسبب قيامه بعض مدافع إيطاليا جورجيو كييليني، الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة للمونديال البرازيلي.

وتابعت: "لا خطط لدينا لاستخدام سواريز في أي نشاط تسويقي في كأس العالم 2014".

وحرم سواريز بالتالي من المشاركة في ما تبقى من مباريات لمنتخب بلاده في المونديال الحالي (تخوض الأوروغواي الدور الثاني ضد كولومبيا بعد غد السبت)، ولن يعاود نشاطه الكروي في صفوف ناديه ليفربول الإنجليزي إلا في أواخر أكتوبر المقبل.

وكانت الشركة الراعية لهداف ليفربول الإنجليزي والاتحاد الدولي ذكرت، أمس الأربعاء، أنها تنتظر تحقيقا كاملا من الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل اتخاذ تدابير بحق سواريز المتهم.