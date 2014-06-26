الاتحاد الياباني مهتم بالتعاقد مع المدرب أغيري

ذكرت صحيفة "نيكان" اليابانية الرياضية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الياباني لكرة القدم مهتم بالتعاقد مع المكسيكي خافيير أغيري لخلافة الإيطالي ألبرتو زاكيروني في تدريب المنتخب.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الياباني عرض على أغيري مليوني دولار كراتب سنوي في عقد يمتد لأربع سنوات.

وكانت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أكدت، الأربعاء، أن زاكيروني استقال من منصبه إثر خروج المنتخب الياباني من الدور الأول لمونديال 2014 بخسارته مباراتين وتعادله في واحدة.

وقاد أغويري منتخب المكسيك إلى الدور الثاني في مونديالي 2002 و2010، ودرب خافيير (55 عاما) عدة سنوات في إسبانيا، وتحديدا في أوساسونا وأتلتيكو مدريد وإسبانيول.