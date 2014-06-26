فرنسا وسويسرا تتأهلان بـ"سلبية" وهاتريك

تصدرت فرنسا المجموعة الخامسة بينما خرجت الإكوادور من نهائيات كأس العالم بعد تعادل المنتخبين بدون أهداف على استاد ماراكانا اليوم الأربعاء.

وحسمت سويسرا المركز الثاني على حساب الإكوادور بعد فوزها 3-صفر على هندوراس في مباراة أقيمت في التوقيت ذاته اليوم وستلعب في دور الستة عشر مع الأرجنتين بينما ستلتقي فرنسا مع نيجيريا.

وأصبح رصيد فرنسا سبع نقاط في المركز الأول وتتقدم بنقطة واحدة على سويسرا صاحبة المركز الثاني بينما تملك الإكوادور ثلاث نقاط وأخيرا هندوراس بلا نقاط.

واضطرت الإكوادور إلى خوض معظم فترات الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد القائد انطونيو فالنسيا في الدقيقة 50.

ودفع ديدييه ديشان مدرب فرنسا بتشكيلة تضم العديد من لاعبي الصف الثاني وأجرى ستة تغييرات في التشكيلة الأساسية لأن الفريق كان قاب قوسين أو أدنى من ضمان التقدم في المسابقة.

وكانت الإكوادور تدرك أنها في حاجة إلى الانتصار للاحتفاظ بأي فرصة في التأهل لكنها عانت في صناعة العديد من الفرص خاصة بعد طرد فالنسيا.

وانتظرت فرنسا حتى الدقيقة 38 قبل أن تشكل خطورة على مرمى الاكوادور عندما وضع بول بوجبا كرة قوية برأسه لكن الحارس الكسندر دومينجيز أنقذ الفرصة ببراعة.

وفي المباراة الأخرى، أحرز السويسري جيردان شاكيري ثلاثة أهداف ضد هندوراس في آخر مباريات منتخب بلاده في المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم اليوم الأربعاء ليصبح ثاني لاعب بعد الألماني توماس مولر يحقق ثلاثية في النهائيات الحالية.

وأكمل شاكيري ثلاثيته بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 71، وقبلها افتتح التسجيل بتسديدة من 25 مترا في الدقيقة السادسة قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وضمن الفوز لسويسرا المركز الثاني في المجموعة وراء فرنسا التي تعادلت مع الإكوادور بدون أهداف لتبقى في الصدارة برصيد سبع نقاط.



