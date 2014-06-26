كابيلو: 4 أعوام غيرت الكثير بالجزائر

يشعر فابيو كابيلو مدرب روسيا أن مستوى منتخب الجزائر تطور منذ مشاركته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2010 بعدما استدعى ذكريات مواجهته السابقة أمام هذا المنتخب العربي.

ومنذ أربع سنوات كان كابيلو يتولى تدريب منتخب إنجلترا وحينها واجه الجزائر في دور المجموعات وانتهت المباراة بالتعادل بلا أهداف.

لكن هذه المرة لن يتحمل كابيلو التعادل مع الجزائر في وقت لاحق اليوم الخميس لأن الفوز فقط يمكن أن يعطيه فرصة للتأهل لدور الستة عشر من المجموعة الثامنة بعدما جمع نقطة واحدة من أول جولتين.

وقال كابيلو في مؤتمر صحافي "أعتقد أن مستوى هذا المنتخب أفضل من مستواه عندما واجهنا في جنوب إفريقيا. هذا الفريق يمتاز بسرعة أكبر وبتنظيم أكبر. يلعب الفريق بشكل رائع جدا."

ولم يسبق للجزائر بلوغ الدور الثاني لكنها تلقت دفعة لاجتياز دور المجموعات عندما فازت 4-2 على كوريا الجنوبية يوم الأحد الماضي لتعوض خسارتها بصعوبة في الجولة الأولى 2-1 أمام بلجيكا.

وتشارك روسيا في كأس العالم لأول مرة منذ 2002 وسجلت هدفا واحدا في البطولة الجارية عندما تعادلت 1-1 مع كوريا الجنوبية في الجولة الأولى.

وسيمثل الخروج المبكر لروسيا ضربة كبيرة قبل أن تستضيف نهائيات البطولة المقبلة في 2018.

ورداً على سؤال بشأن حاجة روسيا للعب بطريقة هجومية أكبر قال كابيلو "نحن نلعب دائما بأسلوب هجومي ونصنع الفرص في كل مباراة. تكون الفرص متاحة لكن في الواقع فنحن لا نحسن استغلالها." وأضاف "دعونا نأمل أن يكون الحكم جيدا."