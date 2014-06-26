كلينسمان يطالب الموظفين بالغياب دعماً لمنتخب أميركا

بعث يورغن كلينسمان مدرب الولايات المتحدة برسالة كتبها بخط يده للمشجعين الأميركيين الذين يريدون التسلل من العمل لمشاهدة مباراة المنتخب ضد ألمانيا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم يوم الخميس.

وستتأهل الولايات المتحدة لدور الستة عشر لو تعادلت أو فازت على ألمانيا في ريسيفي في مباراة ستبدأ وقت الظهيرة، وخاطب كلينسمان أصحاب الأعمال وطالبهم بالصفح عن موظفيهم في حالة الغياب عبر خطاب نشر من خلال صفحات الاتحاد الأميركي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب كلينسمان قائلا: "أفهم أن غيابهم قد يقلل من الإنتاج في أعمالكم.. لكن بوسعي طمأنتكم بأن هذا سيكون لسبب مهم"، وأضاف "المنتخب الأميركي أمامه مباراة حاسمة في كأس العالم ضد ألمانيا وسنحتاج للدعم الكامل من الأمة إن أردنا التأهل للدور التالي."

ووصل الاهتمام بخطاب كلينسمان وبكأس العالم بشكل عام مستويات جديدة في الولايات المتحدة، حيث أذيع نصه في المحطات التلفزيونية. وتزداد نسب المشاهدة في الحانات والمقاهي والأماكن العامة أثناء المباريات.