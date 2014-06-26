كيروش: البوسنة أفضل من الأرجنتين ونيجيريا

اعتبر البرتغالي كارلوس كيروش مدرب إيران أن المنتخب الأفضل من المجموعة السادسة لم يتأهل إلى الدور الثاني من مونديال البرازيل 2014 لكرة القدم.

وقال كيروش بعد خسارة فريقه أمام البوسنة 1-3 الأربعاء وفقدان أمله بالتأهل: "أهنئ البوسنة على ما قدمته. مع كل الاحترام للأرجنتين ونيجيريا، فالفريق الأفضل لم يتأهل. لاعبو البوسنة مميزون وقدموا مستوى مختلفا عنا. ذهب لاعبو إيران الى حدودهم القصوى جسديا وذهنيا لكن كان مستحيلا أن نحصل على نتيجة إيجابية".

أما صفوت سوزيتش مدرب البوسنة فقال: "كان مهما أن نترك انطباعا جيدا وراءنا والعودة إلى البلاد برأس مرفوعة. لكن في النهاية لسنا راضين. كان بمقدورنا تقديم الأفضل وتخطي هذا الدور. مع القليل من الحظ وأخطاء تحكيمية أقل لكنا تخطينا الدور الأول".