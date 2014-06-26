ميسي يعلن التحدي: لن نخطئ أبداً

رأى قائد الأرجنتين ليونيل ميسي الذي قاد بلاده إلى فوزها الثالث على التوالي في مونديال البرازيل أن فريقه يتحسن في كل مباراة، معبراً عن سعادته لإنهاء الدور الأول في صدارة مجموعته اليوم الأربعاء.

وقال ميسي الذي سجل هدفين اليوم: "أنا سعيد لما قدمناه حتى الآن وإنهاء الدور الأول في الصدارة فقد حققنا هدفنا. فريق مثل نيجيريا إذا تركته يلعب وفتحت له المسافات يمكنه أن يؤلمك".

وتابع أفضل لاعب في العالم أربع مرات الذي سجل في كل من مباريات الدور الأول الثلاث: "الآن لا يمكننا أن نخطئ أبدا، لأن الغلطة سترسلنا الى الخارج. نأمل الاستمرار، وأعتقد اننا رأينا اليوم ارجنتين أفضل".

وختم لاعب برشلونة الإسباني: "لا شيء أجمل من الفوز بكأس العالم وإحرازها مع هذا الفريق".

ورفع ميسي رصيده من الأهداف في البطولة الحالية الى أربعة أهداف ليتساوى مع زميله في برشلونة، البرازيلي نيمار في صدارة ترتيب الهدافين.

