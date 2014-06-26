هيريرا يتخلص من بلباو.. ويوقع مع اليونايتد

وقع لاعب وسط اتلتيك بلباو الإسباني لكرة القدم، اندير هيريرا، عقدا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة 4 سنوات بعد أن دفع البند الجزائي لناديه الحالي، حسب ما ذكر الأخير اليوم الخميس.

وأعلن اتلتيك بلباو أن هيريرا (24 لاعبا) الذي لعب معه في المواسم الثلاثة الماضية، دفع بنفسه البند الجزائي من أجل أن يتمكن من الانتقال إلى النادي الإنجليزي.

وجاء في بيان للنادي الباسكي "اندير هيريرا اغويرا دفع اليوم البند الجزائي المنصوص عنه في عقده" دون أن يكشف القيمة المالية.

وكان بلباو أعلن في وقت سابق أنه رفض عرضا من مانشستر يونايتد بقيمة 36 مليون يورو، لكن الصحافة البريطانية أكدت في الوقت نفسه أن انتقال اللاعب أصبح وشيكا إلى فريق "الشياطين الحمر".