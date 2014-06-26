"المهاجر" يكسر رقماً سويسراً صمد 60 عاماً

توقعت سويسرا أشياء رائعة من جيردان شاكيري لبعض الوقت ونجح اللاعب المميز مؤخراً في صنع اسم لنفسه على المسرح الدولي بثلاثية مبهرة كانت كل ما سجل فريقه في الانتصار 3-صفر على هندوراس في كأس العالم لكرة القدم يوم الأربعاء.

وبالنسبة لمعظم مشجعي سويسرا فإن شاكيري احتاج لوقت طويل لتحقيق المطلوب. فالهداف المولود في كوسوفا الذي يبدو وكأنه تعلم كرة القدم في حواري أميركا الجنوبية خاض مباراته الدولية الأولى وعمره 18 عاما حين كان مراهقا واختير أفضل لاعب في سويسرا في 2011.

ومنذ ذلك الوقت لم يظهر اللاعب الذي يبلغ من العمر الآن 22 عاما سوى لمحات من نبوغه بينها ثلاثية في مباراة بتصفيات بطولة أوروبا 2012 ضد بلغاريا وواحدة مع فريقه الألماني بايرن ميونيخ لكن تألقه لم يكن أبدا دائما مستمرا.

وبسبب قلة مشاركاته مع بايرن هذا الموسم وإصابات في عضلاته بدأت شكوك تثور واعتقد البعض أنه لن يكون سوى لاعب آخر فشل في الوصول لمستوى التوقعات.

وكانت أول مشاركتين له في كأس العالم مخيبتين واشتكى شاكيري من مستوى التوقعات عشية مباراة اليوم في ماناوس.

وقال "لا يتوقف كل شيء علي أنا.. يصيبني هذا بالتوتر حين تكتب أشياء صعبة عني أكثر من الآخرين."

لكن في ماناوس قدم شاكيري العرض الذي اشتاق كثيرون لرؤيته منه وساعد فريقه على الصعود لدور الستة عشر في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة.

ولم يختلف هدفه الأول بعد ست دقائق عن هدف ليونيل ميسي ضد إيران بعدما استلم الكرة بجوار خط المرمى وأفلت من الرقابة، ثم انحرف إلى داخل الملعب وأطلق صاروخا بالقدم اليسرى من 25 مترا.

وجاء بعده هدفان آخران أحرزهما شاكيري بلمستين حاسمتين وبالقدم اليسرى في كل مرة، حيث وصلته تمريرة من يوسيب درميتش ليصبح أول لاعب سويسريا يسجل ثلاثية في كأس العالم منذ جوزيف هيجي ضد النمسا في 1954.