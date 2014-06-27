استقبال الفاتحين لسواريز في مطار مونتيفيديو

استقبلت الجماهير الأوروغوانية، لويس سواريز نجم المنتخب الوطني، استقبال الأبطال في مطار مونتيفيديو يوم الجمعة، وذلك بعد أن تم إيقافه من ممارسة النشاط الكروي لأربعة أشهر مقبلة وإخراجه من بعثة بلاده التي تلعب مع كولومبيا يوم الأحد.

واحتشد المئات في المطار انتظارا لوصول مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، وحتى خوسيه موخيكا، رئيس الأوروغواي، انتظر سواريز الذي تأخر واضطر الأول إلى الرحيل، فيما رفعت الجماهير لافتات كتب عليها: "لويس، كل الأوروغواي بجانبك".

وتم إيقاف سواريز تسع مباريات دولية ومنعه من أي نشاط كروي لأربعة أشهر بسبب عضه الإيطالي جورجيو كييليني في مباراة الأوروغواي وإيطاليا التي خسرت فيها 1-صفر.

وسيتابع سواريز ما تبقى من مونديال البرازيل التي تأهلت فيه بلاده إلى الدور الثاني على حساب إيطاليا، من منزل والدته في منطقة كانيلونيس جنوب البلاد.