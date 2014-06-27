بسبب المدرب.. شفاينشتايغر حزين ومكتئب

لا يشعر باستيان شفاينشتايغر، لاعب وسط منتخب ألمانيا بالسعادة مع منتخب بلاده خلال كأس العالم لكرة القدم، وسار قاد "البافاري" (29 عاما) والذي بدا عليه الاكتئاب برفقة الحارس مانويل نوير خلال حصة تدريبية لمنتخب ألمانيا، اليوم الجمعة، بدون أن يبتسم أو ينطق بكلمة وهو يمر بعشرات الصحافيين، مما أثار تكهنات مفادها أنه قلق من جلوسه احتياطيا.

واشتهر شفاينشتايغر بأنه شخصية مرحة وكثيرة الكلام خلال آخر نسختين في كأس العالم بألمانيا وجنوب إفريقيا، حيث خاض 12 مباراة مع تشكيلتين وصلتا للدور قبل النهائي للبطولتين، إلا أنه تجاهل وسائل الإعلام في البرازيل ولن يتحدث للتلفزيون الألماني.

وقال يانس جريتنر، المتحدث باسم منتخب ألمانيا عندما سئل عن تقارير لوسائل إعلام ألمانية مفادها أن شفاينشتايغر ليس سعيدا لبدء مباراة واحدة كأساسي من بين ثلاث مباريات خاضتها ألمانيا في البطولة "إنه من نوعية اللاعبين الذين يفضلون الرد في الملعب".

وجلس شفاينشتايغر الذي خاض 104 مباريات دولية على مقاعد البدلاء في المباراة التي فازت بها ألمانيا 4-صفر على البرتغال، ولعب لمدة عشرين دقيقة في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 أمام غانا.

وأضاف جريتنر في إشارة إلى أداء شفاينشتايغر الذي حظي بإشادة واسعة في المباراة التي انتهت بفوز ألمانيا 1-صفر على الولايات المتحدة أمس الخميس "لقد رد في الملعب أمس"، وتابع "رأي المدرب فيه إيجابي حقا".

وقال يواخيم لوف، مدرب ألمانيا للتلفزيون الألماني "قام باستيان شفاينشتايغر بعمل جيد للغاية".

إلا أن شفاينشتايغر الذي تم استبداله في الدقيقة 76 تجاهل الصحافيين الذين كانوا ينتظرون التحدث إليه في منطقة ممثلي وسائل الإعلام في الطريق إلى حافلة الفريق عقب المباراة التي جرت في ريسيفي أمس.

ولم يشارك شفاينشتايغر في تدريبات استعادة اللياقة مع بقية اللاعبين الأساسيين خلال تدريب اليوم، وسار بهدوء مع نوير زميله في بايرن موينيخ.

ومن المحتمل أن يدفع لوف بسامي خضيرة لاعب ريال مدريد - والذي احتاج للراحة يوم الخميس - بشكل أساسي بدلا من شفاينشتايغر.