جينيفر.. ملهمة هداف أميركا "المتدين"

عندما يسجل صاحب القميص رقم 8 في منتخب أميركا هدفاً، ينطلق نحو زاوية الملعب، ويشير نحو السماء، ثم يطرق رأسة قليلاً قبل أن يعود إلى ملعب فريقه استعداداً لتكملة ما تبقى من المباراة.. لفترة طويلة لم يعرف البعض ماذا يقصد كلينت ديمبسي بتلك الاحتفالية، حتى اعترف قبل 8 سنوات أنها مهداة لفتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، وتدعى جينيفر.

لجينيفر ديمبسي فضل على شقيقها الأصغر كلينت، كانت لاعبة تنس ومن عائلة متوسطة الحال، مكونة من أم ممرضة وأب نجّار، تحاول بكل ما تقدر أن تساعد هذه الفتاة لتحقق حلمها. كان كلينت يراقب نشاط شقيقته بزهو، مثلما يفعل والداه وأشقاؤه الثلاثة بانتظار أن تصل لمستوى شتيفي غراف أو مارتينا هينغيز، وتنقل العائلة إلى وضع معيشي أفضل.

في يوم ما، ذهب رايان، شقيق كلينت الأكبر لخوض تجربة ميدانية مع فريق لونغهورنز في دالاس، واصطحب الأب طفله الصغير كلينت، البالغ من العمر 12 عاماً. الكبير رايان يتدرب مع الفريق، بينما يداعب كلينت الكرة على خط التماس بانتظار فراغ شقيقه، شاهده المدرب المنبهر بكمية المهارات التي يكتنزها هذا الجسد الصغير، قال مباشرة : "أريده معنا"، على الفور انضم اللاعب لصفوف الفريق وبدأ المشاركة مع الفريق.

تعرضت جينيفر لتمدد أوعية الدماغ الدموية، ورغم محاولات العائلة تطمين ابنتهم بأن كل شيء على ما يرام، لكنها كانت تشعر بقرارة ذاتها أن أيامها باتت معدودة، اصطحبت كلينت الصغير لجولة حول البحيرة وقالت له: "أرجوك، اكتب لي وعداً أن تواصل لعب كرة القدم، وأن تحقق ما تتمناه"، فعل كلينتون ذلك. وبعد أشهر ماتت جينيفر، ودخلت العائلة في نوبة حزن، وكان كلينت أكثرهم تأثراً. لمدة 6 أشهر لم يفعل شيئاً سوى النحيب، حتى تذكر ذلك الوعد، وأصر على أن يفي به لروح الراحلة.

يقول كلينت عن تلك الفترة: "كان والدي يأخذني إلى دالاس 3 مرات أسبوعيا، في رحلة تصل إلى 6 ساعات يومياً، فقط لأتمرن، كان يصرف على الوقود 120 دولاراً أسبوعياً، كي يحقق لي وعدي لجينفير". ويتابع: "والدتي كانت تعمل نوبات إضافية للحصول على المال، ووالدي باع القارب الذي يملكه، ومجموعة الأسلحة الثمينة، وقرروا إلغاء المخيمات الصيفية التي نشارك بها، حتى فواتير السوبرماركت تم تقليصها، والأكل خارج المنزل تم نسيانه، ما عدا ماكدونالدز في المناسبات المهمة، وحينها كنا نتشارك أنا وأشقائي وجبة واحدة فيما بيننا، لأن والديّ لم يستطيعا توفير وجبة خاصة لكل منا".

بعد 8 أعوام من ضيق ذات اليد، انتقل كلينت ديمبسي إلى نيو انجلاند ريفلوشن الأميركي، أمضى به عامين قبل اقتفائه أثر تيم هاوراد، زميله بالمنتخب، بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي، وتحديداً فولهام اللندني الذي ضمه بعد نهاية كأس العالم 2006.

على عكس كلمات "انجليزي في نيويورك" الأغنية الشهيرة للبريطاني ستينغ، استقر الأميركي ديمبسي في مدينة الضباب، ولعب في صفوف فولهام 5 أعوام، أحرز بها 50 هدفاً، كان بينها "أهم هدف بتاريخ فولهام"، بحسب صحيفة "الغارديان"، والذي أحرزه كلينت في شباك يوفنتوس الإيطالي ببطولة يوروبا ليغ، وبعد ذلك اختاره مسؤولو توتنهام ليرحل صوب شمال العاصمة معوضاً رحيل لوكا مودريتش، وبعد موسم وحيد رحل إلى سياتل الأميركية، لكنه عاد بعد 4 أشهر معاراً إلى فولهام، لكنه لم ينقذهم من الهبوط، ليقرر العودة من جديد إلى الولايات المتحدة استعداداً لخوض المونديال البرازيلي.

يقول ديمبسي، هداف أميركا التاريخي ببطولات كأس العالم، إن وفاة شقيقته جعلته شخصاً غير مؤمن، لكن: "عندما دخلت الجامعة انضممت لصفوف دراسة الكتاب المقدس، وحينها استعدت إيماني بالله، والآن أصبحت رجلاً متديناً وأكثر اطمئناناً، لأنني أعلم أنه يحميني في كل خطوة أتخذها".