سكولاري يعترف: تشيلي أصابتني بالقلق والتوتر

يشعر البرازيليون بالقلق قبل مواجهة تشيلي، غدا السبت، في افتتاح الدور الثاني لمونديال البرازيل 2014 لكرة القدم، بحسب ما أقر مدربهم لويز فيليبي سكولاري.

وقال سكولاري في مؤتمر صحافي في ملعب مينيراو: "من الطبيعي أن نشعر بعدم الراحة والقلق عند بلوغ الأدوار الإقصائية، لكن هذا طبيعي في أي مسابقة، لأن الخطأ ممنوع. القلق يزيد والأعصاب تتوتر، ليس لأننا في البرازيل، لكن عندما أكون بمفردي وأفكر أتوتر قليلا".

وكرر القائد تياغو سيلفا حديث مدربه معتبرا ان الضغط سيطر عليه في المباراة الافتتاحية امام كرواتيا (3-1): "من الصعب ان نغلق كل شيء. حتى قبل سنة من النهائيات كنت افكر في كأس العالم. هذه بطولة مميزة لنا جميعا لانها مقامة في البرازيل".

وتابع مدافع باريس سان جرمان الفرنسي: "يجب أن نسيطر على قلقنا قدر الإمكان. في المباراة الأولى لم أجد نفسي. تساءلت عما إذا كنت قد نسيت اللعب".

لكن سكولاري، الذي يملك خبرة الأدوار النهائية بعدما قاد البرازيل إلى لقبها الخامس في 2002، أصر على أن "سيليساو" تعرف كيف تتعامل مع الضغط الكبير للتوقعات، وثقته ارتفعت بعد الفوز الأخير على الكاميرون 4-1 في نهاية الدور الأول: "تعين علينا اللعب من أجل المراكز أمام الكاميرون. القاعدة واضحة، إذا لا نحقق الفوز نغادر البطولة. لن نكون فخورين أبدا إذا أقصينا، لكن مزاج اللاعبين جيد".

ورأى سكولاري الذي قاد البرازيل إلى لقب كأس القارات 2013 أن فريقه "الآن بمستوى 80% من التشكيلة التي أحرزت اللقب قبل 12 شهرا".

يتعين على سكولاري مواصلة مشوار الفريق الأصفر أمام جيرانه في أميركا الجنوبية، خصوصا أمام تشيلي التي فازوا عليها ثلاث مرات في المسابقة، بينها فوز صريح 3-صفر في الدور الثاني من جنوب إفريقيا 2010.

وأضاف "فيل الكبير": "تشيلي هي فريق العام 2014. هم مختلفون للغاية والإحصائيات لا تهمنا. أعتقد أنه بعد وصول (الأرجنتيني خورخي) سامباولي أصبحت لديهم دينامية جديدة. يلعبون أفضل، وفريقهم اعتاد على هذه الطريقة. منذ البداية قدموا مستويات جيدة".

وقد يشارك لاعب الوسط فرناندينيو على حساب باولينيو، فيما تعرض قلب الدفاع دافيد لويز لإصابة في ظهره خلال تمارين الخميس ويحوم الشك حول مشاركته.

وغاب لاعب سان جرمان الجديد وتشلسي الإنجليزي السابق عن الملعب في الدقائق الـ15 من تمارين الجمعة المفتوحة أمام الإعلام.

وأكد الاتحاد البرازيلي أن "لويز شارك في الجزء الأول من تمارين الجمعة، ويتابع الخضوع للعلاج".

وبحال غياب لويز، يتوقع أن يحل دانتي، مدافع بايرن ميونيخ الألماني إلى جانب سيلفا في دفاع المضيف.

وتصدرت البرازيل مجموعتها الأولى بفوزين على كرواتيا (3-1) والكاميرون (4-1) وتعادل مع المكسيك (صفر-صفر)، فيما حلت تشيلي وصيفة في الثانية بعد فوزين على أستراليا (3-1) وإسبانيا (2-صفر) وخسارة أمام هولندا (صفر-2).