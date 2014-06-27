غلطة سراي يحاول إخراج مويس من عزلته

دخل نادي غلطة سراي، ثاني الدوري التركي لكرة القدم، في مفاوضات مع الأسكتلندي، ديفيد مويز، المدرب السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، ليحل محل الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي ترك الفريق بعد تسعة أشهر فقط من الإشراف عليه.

وكان مويز أقيل من منصبه في مانشستر يونايتد في أبريل الماضي بعد موسم سيئ أنهاه الفريق في المركز السابع في "البرمييرليغ".

وأعلن رئيس غلطة سراي أونال أيسال، اليوم الجمعة، أن النادي "بدأ المحادثات مع مويز"، رغم إشارته إلى تفضيله "المدرسة الألمانية"، وذكره أسماء يواخيم لوف ويورغن كلينسمان وأوتمار هيتسفيلد، مدربي منتخبات ألمانيا والولايات المتحدة وسويسرا المتأهلة إلى الدور الثاني من مونديال 2014 الذي يقام راهنا في البرازيل.

غير أن أونال أضاف: "لا يجب التسرع الآن، ومازال لدينا خمسة عشر يوما على الأقل لنتخذ قرارنا".

وكان مانشيني بدأ الإشراف على غلطة سراي بعد أن ترك مانشستر سيتي الإنجليزي، ووقع على عقد مدته 3 سنوات خلفا للمدرب "الأسطوري" فاتح تيريم الذي أقيل بعد بداية سيئة لفريقه في موسم 2013-2014.

وأنهى غلطة سراي بقيادة مانشيني الموسم في المركز الثاني بفارق 9 نقاط خلف غريمه التقليدي فنربغشه الذي أحرز أيضا كأس تركيا، وبلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث خرج على يد تشلسي الإنجليزي.