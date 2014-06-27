كيلليني: عقوبة سواريز مبالغ فيها

اعتبر مدافع منتخب إيطاليا جورجيو كيلليني الذي كان ضحية عضة لويس سواريز مهاجم الأوروغواي أن العقوبة التي أنزلها الاتحاد الدولي بالأخير "مبالغ فيها".

وأوقف الاتحاد الدولي سواريز تسع مباريات دولية ومنعه من مزاولة أي نشاط كروي على مدى أربعة أشهر. وقال كيلليني "حاليا، ليس لدي أي شعور بالفرح، أو بالثأر أو بالغضب جراء هذا القرار".



وأضاف "غضبي الوحيد هو خسارة المباراة وخيبة الأمل التي تلتها. حاليا كل تفكيري مع لويس سواريز وعائلته، لأنهم يواجهون أوقاتا صعبة". وتابع "أعتقد أن قرار الفيفا مبالغ فيه، وآمل على الأقل أن يسمح له البقاء مع زملائه في ما تبقى لهم من مباريات".

وحرم سواريز بالتالي من المشاركة في ما تبقى من مباريات منتخب بلاده في المونديال الحالي (تخوض الأوروغواي الدور الثاني ضد كولومبيا بعد غد السبت)، ولن يعاود نشاطه الكروي في صفوف ناديه ليفربول الإنجليزي إلا في أواخر أكتوبر المقبل.