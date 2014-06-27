مانشستر يونايتد يواصل الصفقات ويتعاقد مع لوك شاو

أعلن نادي مانشستر يونايتد، سابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ضم الظهير الأيسر الدولي لوك شاو من ساوثمبتون، بناء على عقد يمتد لأربعة أعوام قابل للتجديد لعام إضافي، فيما تقدر الصفقة بـ30 مليون جنيه إسترليني.

وقال شاو في تصريح للموقع الرسمي للنادي على الإنترنت: "أنا مسرور ومتحمس للغاية للعب مع مانشستر يونايتد بعدما كنت في صفوف ساوثمبتون منذ الثامنة من عمري".

وكان شاو (18 عاما) في صفوف المتنخب الإنجليزي الذي خاض أخيرا مونديال البرازيل وخرج من الدور الأول بعد خسارتين مع إيطاليا (1-2) والأوروغواي (1-2) وتعادل سلبي مع كوستاريكا.