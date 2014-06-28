البرازيل تعتبر مخاوف تشيلي من التحكيم "متخلفة"

ردت البرازيل على تشكيك تشيلي بحياد الحكم الإنجليزي، هاورد ويب، الذي سيشرف على الموقعة بينهما، غدا السبت، في الدور الثاني لمونديال البرازيل 2014، واعتبرتها "متخلفة وغير ناضجة".

وأثار تعيين ويب شك نجم تشيلي وهدافها اليكسيس سانشيز ورئيس الاتحاد المحلي حول إمكانية تأثره بالضغوط الجماهيرية.

وقال سانشيز الخميس ردا على احتمالات مواجهة الدولة المضيفة: "الشيء الوحيد الذي اخشاه هو التحكيم".

لكن لدى سؤال مدرب المنتخب، لويز فيليبي سكولاري، عن هذه المخاوف في المؤتمر الصحافي، اليوم الخميس، تدخل المسؤول الإعلامي رودريغو بايفا قائلا: "الحديث عن هذا الموضوع أمر متخلف وغير ناضج. ممارسة هذا النوع من الضغوط سخيف. هذا قليل الاحترام، ليس فقط تجاه فيفا، الحكم، المنتخب البرازيلي وتاريخ فوزه لمدة مئة عام، إنما أيضا تجاه شعب البرازيل".

وتابع: "البرازيل ليست بحاجة للحكم كي تربح الألقاب. المنتخب والشعب البرازيلي يحتاجان إلى مزيد من الاحترام".

وكانت مخاوف تمييز الدولة المضيفة نشأت عندما منح الحكم الياباني يويتشي نيشيمورا ركلة جزاء كريمة لفريد أمام كرواتيا افتتاحا.

ودعا رئيس الاتحاد التشيلي، سيرخيو خادوي، إلى اعتماد "حكم من المستوى الأول" لإدارة مباراة السبت.

يذكر أن ويب أشرف على مباراة البرازيل وتشيلي (3-صفر) في الدور عينه من نسخة 2010.