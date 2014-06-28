بلاتر: يجب استخدام تقنية خط المرمى في يورو 2016

قال السويسري سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس الجمعة إن ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي سيستعين بتقنية مراقبة خط المرمى في بطولة أوروبا 2016 في فرنسا.



وكان بلاتيني لاعب الوسط السابق لمنتخب فرنسا من أشد المعارضين لهذا النظام خلال سبع سنوات أمضاها كرئيس للاتحاد الأوروبي للعبة. واستعان الفيفا بهذا النظام لأول مرة في كأس العالم خلال النهائيات المقامة حالياً في البرازيل.



وأظهر بلاتيني معارضته الدائمة لهذه التقنية والتي تراقب عبور الكرة لخط المرمى أم لا، لكن بلاتر قال في مقابلة بموقع الفيفا على الإنترنت إن المدرب السابق لمنتخب فرنسا تراجع عن رأيه.



وقال بلاتر الذي عارض النظام بنفسه في وقت ما "تحدثت مع ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي الذي قال لي إنه سيستعين بتقنية مراقبة خط المرمى في بطولة أوروبا 2016." ولم يتسن الوصول على الفور لبلاتيني من أجل التعليق على الأمر.



وتراجع بلاتر عن رأيه في الاستعانة بهذه التقنية عام 2010 بعد عدم احتساب هدف لفرانك لامبارد لاعب وسط إنجلترا في مرمى ألمانيا بكأس العالم في جنوب إفريقيا.



وقال بلاتر "هذا يساعد الحكم والناس والآن لا يوجد نقاش حول دخول الكرة إلى المرمى أم لا وفي النهاية تسجيل الأهداف هو غرض كرة القدم." وأضاف "أنا واثق أن بطولات الدوري للمحترفين ستسير على نفس النهج."