بيكرمان: سنلاقي الأوروغواي.. وليس سواريز فقط

خفف الأرجنتيني، خوسيه بيكرمان، مدرب كولومبيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، من أهمية غياب المهاجم الأوروغوياني الموقوف لويس سواريز عن مواجهة المنتخبين، غدا السبت، في الدور الثاني لمونديال البرازيل 2014.

وقال بيكرمان في مؤتمر صحافي ملعب "ماراكانا": "هذا موضوع حساس. كما أفهم الأمور، فإن الهم الوحيد لدينا هو منتخب الأوروغواي كفريق".

ويغيب سواريز لإيقافه تسع مباريات دولية بسبب عضه الإيطالي جورجيو كييليني في الدور الأول.

ويعتقد بيكرمان أن بطل كوبا أميركا 2011 لايزال قويا رغم غياب مهاجم ليفربول الإنجليزي: "هذا خصم من الطراز الأول. فريق خبير يملك قدرات متعددة ومدربا رائعا (اوسكار تاباريز) عاش حقبة ناجحة في السنوات الأخيرة".