تشيلسي يحدد 75 مليون يورو ثمناً للفرنسي بوجبا

يستعد مسؤولو نادي تشيلسي الانجليزي لتقديم عرض قيمته 75 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي والمنتخب الفرنسي بناءً على طلب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للنادي الإنجليزي الذي يراه البديل الأمثل للاعب فرانك لامبارد.

وبحسب صحيفة "دايلي ستار" البريطانية، ففي حالة اكتمال الصفقة ستكون هي الصفقة الأعلى في تاريخ النادي الإنجليزي، حيث تعد الصفقة الأغلى حتى الآن هي شراء الإسباني فيرناندو توريس من ليفربول في يناير عام 2011 مقابل 50 مليون إسترليني أي أقل ما يقرب من 10 ملايين إسترليني عن العرض الذي ينوي تشيلسي تقديمه لشراء بوجبا.

وسيواجه نادي تشيلسي صراعاً كبيراً من قبل ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني اللذين يرغبان في ضم بوجبا بأي ثمن، وهو ما قد يجعل المنافسة على شراء اللاعب تصل إلى أرقام قياسية في حالة إصرار الثلاثي على الدخول في مزاد علني بشأنه.

يُذكر أن بوجبا كان قد انضم لليوفنتوس صيف عام 2012 في صفقة انتقال حر قادماً من مانشستر يونايتد الانجليزي، ونجح في تثبيت أقدامه بقوة وفرض نفسه في تشكيلة الفريق الاساسية والانضمام للمنتخب الفرنسي الاول.