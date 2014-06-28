دالغليش: ليفربول لن يدير ظهره إلى سواريز

أكد الأسكتلندي كيني دالغليش، اللاعب والمدرب السابق لليفربول، اليوم السبت، أن الفريق الأحمر "لن يدير ظهره" للمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز بعد العقوبة الثقيلة التي فرضها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال دالغليش الذي كان وراء استقدام سواريز إلى إنجلترا، "عندما تأتي بلاعب إلى ناد ما، يدخل ضمن مسؤوليتك. لا ندير له الظهر لأنه ارتكب خطأ ما".

وأضاف أحد أفضل اللاعبين الذين مروا بنادي ليفربول "بالتأكيد، إنها خسارة كبيرة أن يلعب الفريق بدونه الأشهر الأولى من الموسم. أنا أعتقد أنكم سترون أن ليفربول لن يدير له الظهر مهما تكن العقوبة المفروضة من الفيفا".

وأوقف الفيفا سواريز 9 مباريات، وحرمه من أي نشاط خلال 4 أشهر بسبب عضه المدافع الإيطالي جورجو كيليني خلال المباراة بين الأوروغواي وإيطاليا (1-صفر) في مونديال 2014 بالبرازيل.

وانضم سواريز إلى ليفربول عام 2011 قادما من اياكس امستردام، وسجل في الموسم المنتهي 31 هدفا في 33 مباراة، فارضا نفسه هدافا للدوري، واختير أفضل لاعب في البطولة.