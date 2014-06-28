رونالدو يعترف: خاطرت في المونديال بركبة غير سليمة

اعترف كريستيانو رونالدو مهاجم فريق ريال مدريد والمنتخب البرتغالي أنه عانى كثيراً في مونديال البرازيل، بسبب إصابته في ركبته، مشيراً إلى أنه لم يكن يوماً جاهزاً لخوض المباريات، وذلك عقب إقصاء البرتغال من الدور الأول من المسابقة.

رونالدو الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة الختامية للبرتغال أمام غانا، قال لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "حالة ركبتي سيئة، لم تتغير منذ قبل المونديال حتى المباراة الأخيرة".

وتحدث رونالدو قائلاً: "لم أشعر أنني بحالة جيدة، في أي مرحلة من مونديال البرازيل، كما أنني تعرضت لتدخلات عنيفة في مباراة غانا، على أي حال شكرا على جائزة الأفضل في المباراة ".

وأوضح رونالدو أنه خاطر بمستقبله منذ اليوم الأول في المونديال، لكنه لا يريد أن يختلق الأعذار، رافضاً الإدلاء بتصريحات أخرى. الجدير بالذكر أن رونالدو ظهر عليه التأثر الكبير بإصابته ولم يحرز سوى هدف وحيد لم يشفع له أمام خروج البرتغال من الدور الأول .