سواريز: صدقوني.. لم أعضّ كيليني

أصدر لويس سواريز، مهاجم منتخب أوروغواي ونادي ليفربول الإنجليزي، بياناً رسمياً أرسله للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ينكر فيه قيامه بعض جورجيو كيليني، مدافع منتخب إيطاليا في مباراة الفريقين بختام منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم.

وقال سواريز في البيان الذي نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "لم أعض كيليني، بل فقدت توازني، ما أسفر عن اصطدامي بكتفه، وسبب لي آلاما شديدة في الأسنان وكدمة في وجنتي". وكان الاتحاد الدولي قرر إيقاف سواريز 9 مباريات دولية، وأربعة أشهر عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، وتغريمه 100 ألف فرانك سويسري.

وأكد ديليا فيشر، رئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد الدولي، أن الاتحاد الأوروغوياني واللاعب بصدد التقدم باستئناف ضد العقوبة، وأبلغ به الفيفا مساء أمس الجمعة.