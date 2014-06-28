فان غال يبدي قلقه من حرارة الطقس قبل لقاء المكسيك

عبر لويس فان غال، مدرب هولندا، يوم السبت، عن قلقه من ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في شمال شرق البرازيل، قائلا إن لاعبيه يعملون بكل جد للتأقلم على هذه الظروف الجوية غير المواتية قبل مواجهة المكسيك في دور الستة عشر لكأس العالم.

وقال فان غال في مؤتمر صحافي في ملعب كاستيلاو قبيل المواجهة المرتقبة غدا الأحد "كنت هنا قبل عام، وكانت درجات الحرارة أعلى وقتها. الرطوبة عالية أيضا، وسوف تؤثر على المباراة، ولذلك نحاول تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة".

وتابع "أدري أيضا أنها ستؤثر على الفريق المكسيكي، لكنهم يعتادون على هذه الأجواء أكثر منا". وتراوحت درجة الحرارة في فورتاليزا بين 25 و30 درجة مئوية خلال الأسابيع القليلة الماضية مقارنة بدرجة الحرارة المنخفضة في ريو دي جانيرو، حيث يتدرب الفريق الهولندي وكذلك في ساو باولو وبورتو اليجري حيث لعبت هولندا آخر مباراتين لها في دور المجموعات.

وقال لاعب الوسط ليروي فير في المؤتمر الصحافي "بالطبع درجة الحرارة عالية. إنها شديدة الحرارة. أكثر حرارة من ريو دي جانيرو والمدن الأخرى التي لعبنا فيها".

وتابع "لكن الفرق الأخرى أيضا ستتأثر. نشعر أننا في كامل جاهزيتنا للمباراة". وأضاف فان غال أن فير سيغيب عن مباراة المكسيك، بينما لايزال برونو مارتنز إندي يتعافى من إصابة وسيجلس ضمن البدلاء.

وقال فان غال عن مدافع فينوورد "لا أدري حقيقة متى سيتعافى. لقد تدرب أمس في تشكيلة من 11 لاعبا أمام تشكيلة أخرى مماثلة، لكن لا يعني ذلك بالضرورة أنه يستطيع المشاركة في مثل هذه الظروف الجوية الصعبة. وتابع "لكن يمكن أن يشارك كبديل. سيجلس بين الاحتياطيين".

وسيتدرب منتخبا المكسيك وهولندا للمباراة بعيدا عن ملعب كاستيلاو في محاولة للحفاظ على أرضية الملعب "غير الجيدة"، على حد وصف مدرب هولندا.