الإصابة تغيّب بودولسكي عن مباراة الجزائر

قال يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، إن مهاجمه لوكاس بودولسكي سيغيب عن مباراة الفريق في دور 16 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم غدا الاثنين أمام الجزائر بسبب الإصابة.

وأصيب بودولسكي الذي يشارك في ثالث نهائيات لكأس العالم خلال الشوط الاول من المباراة التي انتهت بفوز ألمانيا على الولايات المتحدة 1-صفر في دور المجموعات وخرج بعد نهاية الشوط الاول.

وأظهرت الفحوص التي خضع لها اللاعب أمس السبت انه لن يكون جاهزاً للمشاركة في مباراة الفريق في دور 16.

وكان بودولسكي (29 عاماً) الذي شارك في 116 مباراة دولية مع ألمانيا نزل بديلاً في المباراة الاولى للألمان في البطولة والتي انتهت بالفوز 4-صفر على البرتغال الا انه لم يشارك في المباراة التالية أمام غانا.

وقال لوف أيضاً إنه يتوقع أن يعود المدافع جيروم بواتنج الذي غاب عن تدريبات الفريق أمس السبت بسبب التهاب خفيف في الركبة الى التدريبات اليوم الأحد.