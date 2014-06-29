"الفيفا" يحقق بمشادة بين لاعب تشيلي وإعلامي

قال "الفيفا" إنه يحقق في مواجهة مزعومة بين مسؤول إعلامي برازيلي واللاعب التشيلي ماوريسيو بينيا في النفق بين الشوطين خلال مباراة الفريقين في دور 16 في كأس العالم لكرة القدم في بيلو هوريزونتي امس السبت.

وقالت ديليا فيشر، المتحدثة باسم الفيفا، للصحفيين اليوم الأحد: "هناك واقعة واللجنة التأديبية تحقق في الامر حالياً."

والمسؤول الإعلامي الذي يجري التحقيق معه في الواقعة هو رودريجو بايفا، وقال بعد المباراة إنه وقعت مشادة بينه وبين بينيا وإنه دفع اللاعب التشيلي دفاعاً عن النفس. وأضاف بايفا: "كانت هناك فوضى لم أكن الوحيد المتورط في الامر وتوجه بينيا نحوي ودافعت عن نفسي فقط، لكنني لم أوجه إليه لكمة".

وأوشك البديل بينيا على إحراز هدف إلا أن كرته ارتدت من العارضة قبيل النهاية.

وفازت البرازيل 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1. وستلتقي البرازيل في دور الثمانية مع كولومبيا في فورتاليزا يوم الجمعة المقبل.