بيكرمان: الكولومبي رودريغيز يملك موهبة نادرة

أشاد الأرجنتيني خوسيه بيكرمان باللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز، واعتبر أنه يملك موهبة نادرة تضعه بين أفضل لاعبي النخبة في العالم وذلك بعد قيادته منتخب بلاده الى ربع نهائي مونديال البرازيل بتسجيله هدفي الفوز على الأوروغواي.

وقال بيكرمان الذي قاد منتخب الارجنتين الى ربع نهائي مونديال 2006 في ألمانيا "في تجربتي الطويلة في كرة القدم، اشرفت على لاعبين غير عاديين، من لاعبي النخبة على مستوى فني عال جداً". وتابع "وضعت خاميس رودريغيز في مركز كل شيىء لانني رأيت القدرات الاستثنائية التي يمتلكها".

وأضاف بيكرمان "ما يفاجئني كثيراً انه لا يزال شابا وليست لديه اي مشكلة بتحمل المسؤولية للقيام بأمور يحتاج بعض اللاعبين الى سنوات عدة لفهمها، انه لاعب بفنيات عالية ويمتلك كل شيء ليكون من افضل اللاعبين على مستوى العالم، سواء بمساعدة زملائه على اللعب او بأخذ الوقت لتقييم الوضع ومعرفة ماذا يجب القيام به كفريق".

وأثنى بيكرمان كثيراً "على ما يقوم به رودريغيز"، مؤكداً "لم يكن لدي اي شكوك بأن كأس العالم ستكون بطولته".

وهي المرة الاولى التي تبلغ فيها كولومبيا ربع نهائي كأس العالم في تاريخها، وستلتقي مع البرازيل في الرابع من الشهر المقبل بعد ان حجز اصحاب الارض بطاقتهم بصعوبة بالغة على حساب تشيلي بالفوز عليها 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل 1-1.