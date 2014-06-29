جزائريو فرنسا يستفزون سياسية يمينية

أعلنت رئيسة حزب الجبهة الوطنية في فرنسا مارين لوبين، الأحد، أنه يجب وضع حد لازدواجية الجنسية ووقف الهجرة؛ وذلك بعد الأحداث التي رافقت تأهل منتخب الجزائر الى الدور الثاني من مونديال البرازيل الجمعة الماضي.

وقالت لوبين لوسائل إعلامية بعد هذه الأحداث وبعد احتياطات الشرطة لمباراة الجزائر وألمانيا المقررة الاثنين "إنه فشل تام لسياسة الهجرة والرفض الذي عبر عنه عدد من الأشخاص الذين لا يستوعبون ثنائية الجنسية"، مضيفة "يجب الاختيار، ان تكون فرنسياً أو شيئا آخر".

وتجمع العديد من المهاجرين الجزائريين في شوارع باريس وغيرها من المدن بعد ضمان تأهل منتخب بلادهم الى الدور الثاني الأسبوع الماضي.

ومارين، هي ابنة جان ماري لوبون، السياسي الفرنسي الشهير، وتعرف بأنها ضد قوانين الهجرة، وتحث دوماً على تخفيض أعداد المهاجرين الى فرنسا.