دونغا: هذا أسوأ منتخب برازيلي منذ 40 عاماً

قال كارلوس دونغا، مدرب المنتخب البرازيلي السابق الذي فاز معه بكأس العالم 1994، إن منتخب بلاده الذي فاز على تشيلي بركلات الترجيح، يوم السبت، من دور الستة عشر يعتبر الأسوأ منذ 40 عاماً.

وقال دونغا: "هذا أسوأ منتخب برازيلي شاهدته منذ عام 1974، لا أعرف ماذا يفعل هؤلاء في الملعب". وأضاف في حديثه لقناة فضائية: "لا يبدو لي أن هذا منتخب قادر على الفوز بكأس العالم، فقد ظهروا في الملعب معجبين بأداء تشيلي وجمال كرتهم، وكانوا عاجزين عن مجاراتهم خلال الوقت الأصلي".

المدرب الذي خرج أثناء قيادته للبرازيل من دور الثمانية في كأس العالم 2010 واصل انتقاده لمنتخب بلاده قائلاً: "منتخب بطيء، لا يستطيع تفكيك الخصم، ويعتمد كثيراً على نيمار والجمهور".

يذكر أن المنتخب البرازيلي استطاع الوصول لدور الثمانية من كأس العالم بصعوبة بالغة، بعد أن تعادل 1-1 في الوقت الأصلي مع تشيلي، واستمر التعادل في الوقت الإضافي قبل أن يفوز منتخب السامبا بركلات الترجيح.