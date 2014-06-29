قائد غانا ومدربها يعترفان: خيبنا أمل الأمة

قدّم قائد منتخب غانا ومدربها كويسي أبياه اعتذارهما للجمهور بعد الخروج من الدور الاول لمونديال البرازيل 2014 لكرة القدم.

وقال جيان أمام بعض الجماهير في مطار اكرا اليوم الاحد: "ذهبنا الى هناك كي تفتخر بنا الأمة لكننا لم ننجح. اعتذر من كل المشجعين الذين خاب أملهم بسببنا"، وعبر ابياه عن مشاعر مماثلة: "أعرف مدى حب الغانيين لكرة القدم وكانوا يأملون ان نصل الى مراحل متقدمة. أنا آسف جداً لأننا لم نحقق رغبتهم".

وخسرت غانا مباراتها الافتتاحية أمام الولايات المتحدة 1-2 وتعادلت مع ألمانيا 2-2، قبل أن تسقط أمام البرتغال في الاخيرة 1-2.

وتأثر منتخب غانا بإشكاليات خارج حدود الملعب، بعدما زعمت صحيفة "دايلي تليغراف" البريطانية الأسبوع الماضي تلاعباً بنتائج المباريات من قبل الاتحاد الغاني للعبة، وبعد أيام قليلة، طالب اللاعبون بمبلغ 3 ملايين دولار أميركي نقداً كبدل ظهور في المباريات ما أحرج حكومة البلاد.

وقبل المباراة الحاسمة أمام البرتغال طُرد نجما الفريق كيفن برينس بواتنغ وسالي مونتاري بسبب إهانة المدرب وضرب أحد أعضاء الاتحاد.