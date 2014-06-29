كلوزه: علينا الحذر من المنتخب الجزائري

شدّد ميروسلاف كلوزه، لاعب المنتخب الألماني، على ضرورة الحذر أمام ثعالب الصحراء، في المباراة التي ستجمع المنتخبين ضمن الدور الـ16 بنهائيات كأس العالم 2014.

وصرّح ميروسلاف كلوزه لجريدة "بليد" الألمانية قائلاً: "كأس العالم وصل لمرحلة هامة الآن، لا يمكن أن نقلل من إمكانيات المنتخب الجزائري، علينا أن نكون حذرين بشكل كافٍ".

وأضاف: "أي خطأ صغير من الممكن أن يقصينا من البطولة، حتى وإن كنا نواجه فرقاً صغيرة". وأنهى حديثه قائلاً: "يمكننا التقدم أكثر من ذلك، في حال آمنا بمجهوداتنا، المكافأة تتطلب بذل مجهود مضاعف، علينا تقديم كل ما لدينا الآن".

يُذكر أن المنتخب الألماني سيواجه نظيره الجزائري خلال الدور الـ16 بنهائيات كأس العالم 2014، عقب تصدره صدارة المجموعة السابعة برصيد 7 نقاط.