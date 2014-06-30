أوبي ميكيل: لاعبو نيجيريا استلموا مستحقاتهم

أكد جون أوبي ميكيل نجم منتخب نيجيريا لكرة القدم اليوم الأحد أن مشكلة المستحقات المالية المتأخرة للاعبين قد انتهت. وقال اللاعب النيجيري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عشية مباراة الفريق أمام فرنسا في دور الستة عشر بنهائيات كأس العالم المقامة حاليا بالبرازيل "إنها ليست مشكلة خطيرة أو جوهرية، لقد تم حلها سريعا، وأعتقد أن هذا الأمر لن يؤثر على تركيزنا".

من جانبه، قلل ستيفن كيشي المدير الفني لمنتخب نيجيريا من حجم المشكلة، نافيا أن لاعبيه رفضوا المشاركة في التدريبات، وأوضح كيشي "لم يرفض اللاعبون خوض التدريبات، ولكننا كنا في انتظار اتخاذ قرار، كنا نناقش الموقف مع الاتحاد النيجيري، ومع مرور الوقت نسينا الذهاب إلى التدريب".

وأضاف المدرب النيجيري "لم يقتصر النقاش على المكافآت التي تم دفعها، ولكننا كنا نريد إيضاحات وحصلنا عليها بالفعل"، وأشار كيشي إلى أن أعمال العنف الجارية في بلاده حاليا لم تؤثر على تركيز لاعبيه.

وقال كيشي "إننا نريد رسم الابتسام على شفاه مواطنينا، صحيح أنها فترة مضطربة، لكننا مستمرون في جعل القارة الإفريقية تشعر بالفخر".

وشدد كيشي على أنه يأمل في أن يؤدي لاعبوه أمام فرنسا مثلما أدوا في الشوط الثاني خلال مباراة الأرجنتين التي انتهت بهزيمة فريقه 2/ 3.

وأشاد مدرب نيجيريا بمنتخب فرنسا الذي وصفه بأنه "بلد كرة القدم" بما تملكه من لاعبين كبار، وقال كيشي "لقد بدأوا البطولة بشكل جيد، ويقدمون مستوى جيد، ديدييه (ديشامب) يعرف ماذا يريد، وهو رجل مقاتل بالفعل".

ويأمل منتخب نيجيريا في التأهل لدور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه ليصبح رابع منتخب إفريقي يحقق هذا الإنجاز بعد منتخبات الكاميرون والسنغال وغانا.







