إنتر ميلان يعيّن زانيتي نائباً لرئيس النادي

أعلن إيريك توهير، مالك نادي إنترناسيونالي، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أن اللاعب السابق خافيير زانيتي سيشغل منصب نائب رئيس النادي.

وقال توهير للصحافيين عقب اجتماع لمجلس إدارة النادي: "سيكون زانيتي النائب الجديد لرئيس النادي وقد وقع عقداً لعامين. كما وافق كل أعضاء مجلس الإدارة على حفظ الرقم 4 الخاص بقميصه".

وأعلن توهير أيضاً أنه سيعرض على والتر ماتساري، مدرب النادي، تمديد عقده لموسم آخر حتى 2016. وقال: "بحثنا تمديد عقده لمدة عام لذا سيكون معنا لعامين كاملين".

واعتزل الأرجنتيني زانيتي اللعب في نهاية الموسم المنقضي بعدما قضى 19 عاماً في إنترناسيونالي فاز خلالها بخمسة ألقاب في الدوري وهزّ الشباك في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1998 عندما فاز إنترناسيونالي 3-صفر على لاتسيو، كما لعب دوراً مهماً في ثلاثية 2010 عندما أحرز الفريق لقب كأس أوروبا للمرة الأولى في نصف قرن.

وخاض زانيتي 614 مباراة في دوري الأضواء الإيطالي ولا يتفوق عليه في العدد سوى باولو مالديني المدافع السابق لميلانو ومنتخب إيطاليا، لكن يظل هو أكثر اللاعبين الأجانب مشاركة في البلاد.

وودّع اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً مشجعي فريقه في مباراة مشوبة بالعواطف انتهت بالفوز 4-1 على لاتسيو في سان سيرو خلال مايو الماضي حصل بعدها على وعد بمنصب في النادي لكن ظلت تفاصيله غير معلنة حتى اليوم.

وحل زانيتي بديلاً في الدقيقة 52 من المباراة التي ضمنت للنادي مكاناً في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. وأنهى انترناسيونالي الموسم المنقضي في المركز الخامس.