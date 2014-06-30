الفرنسيون: منتخبنا بطلاً لكأس العالم

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "ليكيب" و"إي-تيلي" ونشر اليوم الاثنين أن قرابة 19% من الفرنسيين يرون أن منتخب بلادهم لكرة القدم سيصبح بطلاً للعالم في نهاية مونديال البرازيل. ورداً على سؤال: "هل تظنون أن المنتخب الفرنسي سيكون الفائز (بكأس العالم)"، أجاب 19% من الأشخاص المشمولين بالإحصاء بالإيجاب.

ولفتت الصحيفة الرياضية إلى "الارتفاع الملحوظ البالغ 15 نقطة" للمؤمنين بإمكان الفوز الفرنسي، "الذين باتوا اليوم 19% بعدما كانوا 4% فقط بعد المباراة الأولى مع هندوراس"، رغم أن فرنسا فازت 3-صفر.

وتواجه فرنسا نيجيريا اليوم الاثنين في ربع نهائي مونديال البرازيل، وبحسب الاستطلاع، فإن "8% فقط يرون أن لاعبي (المدرب ديدييه) ديشان سيغادرون البرازيل منذ اليوم"، بعدما كانت نسبة الذي يتوقعون خروجاً مبكراً لفرنسا 28% قبل انطلاق المونديال.

وتتوقع الغالبية (36%) خروج المنتخب الفرنسي من الدور ربع النهائي بعد مواجهة قوية، علماً أن "المنطق سيضعهم في هذه المرحلة في مواجهة المنتخب الألماني"، بحسب ما كتبت "ليكيب".