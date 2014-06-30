المكسيكي أغويري يوافق على تدريب المنتخب الياباني

وافق المكسيكي خافيير اغويري على تدريب منتخب اليابان لكرة القدم خلفا للإيطالي المستقيل البرتو زاكيروني حسب ما ذكرت وسائل الإعلام اليابانية اليوم الاثنين.

وأوضحت التقارير أن أغويري (55 عاما)، الذي قاد منتخب بلاده الى دور الـ16 في مونديالي 2002 و2010، سيتقاضى راتبا سنويا قدره 45ر2 مليون دولار، أي أكثر من ضعفي راتب زاكيروني، وذلك في عقد يمتد حتى مونديال روسيا عام 2018.

الاتحاد الياباني لكرة القدم أكد لوكالة "فرانس برس" أن القرار الرسمي لم يتخذ بعد، لكن صحيفة "نيكان" الرياضية أشارت الى أن اغويري قد يبدأ عمله مع المنتخب الياباني الشهر المقبل.

وسبق لأغويري أن درب عدة سنوات في إسبانيا وتحديدا في أوساسونا واتلتيكو مدريد واسبانيول.

واستقال زاكيروني من منصبه إثر خروج المنتخب الياباني من الدور لمونديال 2014 بخسارته امام ساحل العاج 1-2 وكولومبيا 1-4 وتعادله مع اليونان سلبا.