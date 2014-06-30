بهدف متأخر و"نيران صديقة".. فرنسا إلى ربع النهائي

سجل بول بوجبا هدفاً في الدقيقة 79، وأضاف جوزيف يوبو مدافع نيجيريا هدفاً ثانياً بالخطأ في مرماه في الوقت بدل الضائع لتتأهل فرنسا إلى دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم بالفوز على نيجيريا 2-صفر اليوم الاثنين.

وفشل الحارس فينسن انياما في تشتيت كرة بعد ركلة ركنية لتصل إلى بوجبا الذي حولها برأسه داخل المرمى بسهولة، ولعب ماتيو فالبوينا تمريرة عرضية إلى انطوان جزيرمان لكنها اصطدمت بقدم يوبو لتسكن الشباك.

وأجرى ديدييه ديشان، مدرب فرنسا، ستة تغييرات على تشكيلته وأعاد المهاجم أوليفييه جيرو واستبعد المدافع مامادو ساكو، ولعب جيرو في ثلاثي هجومي يضم أيضاً جريزمان وكريم بنزيمة، بينما لعب بوجبا وبليز ماتودي في خط الوسط إلى جانب يوهان كاباي العائد من الإيقاف.

واحتفظ لوران كوسيلني بمكانه أساسياً في قلب الدفاع إلى جانب رفائيل فاران الذي لعب من البداية مكان ساكو الذي تعرض لإصابة قبل المباراة.

وأجرت نيجيريا تغييراً وحيداً اضطرارياً بمشاركة فيكتور موزيس في خط الوسط بدلاً من مايكل باباتوندي الذي أصيب بكسر في الرسغ في المباراة ضد الارجنتين التي خسرتها نيجيريا 3-2.

وستلعب فرنسا في دور الثمانية مع الفائز من مباراة ألمانيا والجزائر يوم الجمعة القادم في ريو دي جانيرو.