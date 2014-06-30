بوغبا يصف الدقيقة 79 بـ"أجمل لحظات حياته"

رأى لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا أن تسجيله هدفاً حاسماً في مباراة نيجيريا (2-صفر)، الاثنين، في الدور الثاني لمونديال البرازيل 2014 لكرة القدم هو "أجمل لحظة في حياته".

وقال بوغبا الذي سجل الهدف الاول في الشوط الثاني قبل أن يضيف جوزف يوبو الثاني عن طريق الخطأ: "أن تسجل هدفاً مع بلادك في مباراة مهمة كهذه ثم تتأهل الى ربع نهائي كأس العالم هو أهم اللحظات في مسيرتك. كنا واثقين من التأهل، نثق بقدرتنا على تقديم مباريات افضل لكن كنا جيدين وأنا سعيد".

وأضاف بوغبا: "ليس لدي أي كلام لتفسير هذه اللحظة. نعرف أن البلد بأكمله وراءنا ويدعمنا. تسجيل الهدف حررنا، أنا حقاً سعيد للفريق بأكمله ولفرنسا".

أما المدرب ديدييه ديشان فعبر عن فرحته: "ضغطنا وحصلنا على عدة فرص، استعدنا السيطرة على المباراة ابتداءً من الدقيقة 60، فتأخر الفرج لكن كل المباريات صعبة في هذه البطولة. نحن الآن من بين أفضل ثمانية منتخبات في العالم، ويجب أن نستمتع بذلك. أنا فخور بما نقوم به منذ البداية، واجهنا فريقاً قوياً من ناحية اللياقة البدنية، حصلت مبارزات كثيرة لكن لم نسترخ".