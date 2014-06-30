تغريدة "الخطوط الهولندية" تثير غضب المكسيكيين

استشاط غايل غارسيا برنال، الممثل الهوليوودي، غضباً من تغريدة للخطوط الملكية الهولندية "KLM" تسخر من منتخب المكسيك، وبوسم #بوابة_المكسيك، في إشارة الى خروج المنتخب الأميركي الشمالي على يد الهولنديون مساء أمس.

وكتب الممثل المعروف تغريدة رداً على تغريدة الخطوط الهولندية قائلاً فيها: "لن أسافر على خطوطكم الكريهة مرة أخرى. عار عليكم ما فعلتموه"، وهو الأمر الذي أثار أتباعه الذين يبلغ تعدادهم مليوني متابع، وبدأو بالهجوم على خطوط الطيران الهولندي.

ورداً على تلك المناوشات، قالت ابيلينج كونينغ، المتحدثة الرسمية باسم الخطوط الهولندية: "إنها مزحة، لم نقصد الإساءة الى المكسيكيين، ونحن معروفين بأننا نقدم رحلة يومياً من أمستردام الى مكسيكو سيتي.. لا أعرف لماذا جُوبهت تلك التغريدة برد فعلي سلبي مبالغ به".

وانضمت شركة "ايرو مكسيكو"، الناقل الوطني بالبلاد، الى الحملة التي قادها غايل، وكتبت على صفحتها الشخصية بتويتر: "شكراً للاعبي المكسيك على تقديمهم بطولة كبيرة.. لقد جعلتونا نفخر بمنتخبنا، ونحن بانتظاركم عندما تعودون الى الديار".

ونشر الحساب الرسمي للخطوط الهولندية تغريدة مكتبوب بها: "الوداع يا أصدقاء" باللغة الإسبانية عقب نهاية المباراة، مع صورة تشير الى بوابات المغادرة في المطار.

وحفلت مباراة هولندا والمكسيك بإثارة كبيرة عندما قلب وصيف المونديال السابق تأخره الى فوز بهدفين في آخر 6 من المباراة، وخرج بعدها ميغيل هيريرا، مدرب المكسيك، متهماً التحكيم وأريين روبن بالتآمر على منتخبه.