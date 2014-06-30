ريال مدريد يقترب من شراء توني كروس

بدأ نادي ريال مدريد مفاوضاته الرسمية مع نادي بايرن ميونيخ للتعاقد مع لاعب خط وسط الأخير توني كروس. فيما قالت صحيفة "الماركا" إن المفاوضات تتم بشكل إيجابي، والاتفاق على انتقال كروس في صفقة ما بين 20-25 مليون يورو هذا الصيف إلى الفريق الملكي قد توصل إليه بالفعل، كما أن اللاعب سيرتبط بعقد مدته 5 أعوام وأجر مقداره 5 ملايين يورو سنوياً.

توني كروس كان قد طلب الرحيل عن بايرن ميونيخ، وهدّد بعدم تجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل ما يعني رحيله بعد ذلك مجاناً، ويقال إن عدم شعوره بالأهمية في النادي ضمن الخطط الجديدة التي يقودها بيب غوارديولا هو السبب في ذلك.

مانشستر يونايتد حاول التعاقد مع كروس وكان الأقرب له في البداية، وأجرى مفاوضات مع وكيل أعماله، لكن دخول ريال مدريد أفسد على النادي الإنجليزي مساعيه، ليتحول الشياطين الحمر للتعاقد مع أندير هيريرا لاعب أتلتيك بلباو.

يذكر أن إحصائية انتشرت قبل أيام تؤكد أن كروس هو صاحب أفضل نسبة تمريرات في المونديال حتى الآن، محققاً نسبة نجاح 93.3%.