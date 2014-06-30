شرطة البرازيل تستخدم رذاذ الفلفل لتفريق مشاجرة

قال متحدث باسم اللجنة المنظمة المحلية بكأس العالم لكرة القدم إن الشرطة البرازيلية اضطرت إلى استخدام رذاذ الفلفل لتفرقة مشاجرة بين جماهير من البرازيل وأوروغواي خلال مباراة كولومبيا وأوروغواي في دور الـ16 أمس السبت في ملعب ماراكانا بريو دي جانيرو.

وأضاف سانت-كلير ميلسي، المتحدث باسم اللجنة، للصحافيين أن اشتباكات اندلعت بين الجماهير داخل الملعب، حيث فازت كولومبيا على أوروغواي 2-صفر لتتأهل إلى دور الثمانية، لكن الأمر تطور خارج الملعب بعد المباراة. وقال ميلسي "نعم. الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل".

ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي الحماية العامة في ريو دي جانيرو، في حين لم يقدم متحدث باسم الشرطة العسكرية في ريو المزيد من التفاصيل.