فان غال: الإيمان نصرنا على المكسيك

أكد مدرب المنتخب الهولندي لكرة القدم لويس فان غال أن إيمان لاعبيه كان قوياً وساهم بشكل كبير في حجز بطاقة التأهل الى الدور ربع النهائي لمونديال البرازيل بالفوز على المكسيك 2-1 اليوم الاحد.

وقال فان غال: "أعتقد بأن اللاعبين أظهروا عن إيمانهم بحظوظهم حتى اللحظة الأخيرة، لم نكن لنحجز بطاقتنا الى الدور ربع النهائي لولا ذلك"، مضيفاً كنا الافضل في الدقائق الاخيرة، وأكثر طراوة من المكسيكيين. كان إيمان لاعبي فريقي كبيراً وكانوا مستعدين بدنيا لخوض هذه المباراة.

وبخصوص هدف التعادل الذي سجله ويسلي سنايدر، قال فان غال: "إنه أحد أفضل اللاعبين الهولنديين، لقد ركض كيلومترات كثيرة ويملك دائماً هذه الفنيات الرائعة في التسديد، لم يفاجئني بطريقة ادراكه للتعادل".

وأردف قائلاً: "وسائل الإعلام الهولندية كانت تعتقد بأننا لن نتخطى الدور الاول، فلماذا أصبحنا اليوم من المنتخبات المرشحة؟ اللاعبون يبقون متواضعين، سنواصل طريقنا، والاجواء داخل المنتخب جيدة جداً".

وبخصوص الدور المقبل، قال فان غال: "سواء اليونان أو كوستاريكا، سيكون المنافس خصماً صعباً جداً، وإلا فإن هذين المنتخبين لا يستحقان التأهل إلى الدور ثمن النهائي".

أما مدرب المكسيك ميغل هيريرا فقال: "قمنا بعمل جيد ولكننا ترجعنا كثيراً في الدقائق الأخيرة. منحنا فرصة العودة في النتيجة الى منتخب لم يفعل شيئاً حتى الدقائق الأخيرة".

وأضاف "في الهدف الاول لهولندا، ارتكبنا خطأ بتركنا للاعب دون رقابة اثر كرة مرتدة من ركلة ركنية". وانتقد هيريرا التحكيم بقوله: "في هذا المونديال كل شيء كان ضد المكسيك وفي كل وقت".