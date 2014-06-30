جماهير الجزائر تتسبب في معاقبة بلادها

عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الاتحاد الجزائري للعبة بغرامة 50 ألف فرانك سويسري (56400 دولار)، بعدما أضاء مشجعون أشعة الليزر في وجه لاعبين أثناء مباراة فريقهم ضد روسيا في المجموعة الثامنة بكأس العالم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية ضوءاً أخضر مماثلاً لذلك الذي تصدره أشعة الليزر وهو يسلط على وجه حارس روسيا قبل أن تسجل الجزائر هدف التعادل في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 الخميس الماضي.

كما شملت الغرامة عقوبة من الفيفا للجزائر على استخدام المشجعين ألعاباً نارية وقنابل دخان أثناء المباراة.

وقالت متحدثة باسم "الفيفا"، اليوم الاثنين: "اعتبر الاتحاد الجزائري لكرة القدم مسؤولاً عن السلوك غير الملائم من مجموعة مشجعين بعد أحداث شهدتها المباراة في كأس العالم بين روسيا والجزائر في 26 يونيو 2014".

وأضافت "الأحداث محل التحقيق شملت استخدام الليزر وقنابل الدخان. فرضت لجنة الانضباط بالفيفا غرامة 50 ألف فرانك سويسري ووجّهت اللوم للاتحاد الجزائري لكرة القدم".