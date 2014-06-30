قائد برازيل 1970: منتخب سكولاري يتصرف كـ"الأطفال"

اعتبر كارلوس ألبرتو، قائد منتخب البرازيل المتوج بمونديال 1970، أن المدرب الحالي لويز فيليبي سكولاري "يضع الكثير من الضغوط على لاعبيه"، معبراً عن قلقه من العاطفة الزائدة لدى ثياغو سيلفا ورفاقه.

وقال الدولي السابق في مقابلة مع يومية "لانس" الرياضية إن سكولاري ومساعده كارلوس ألبرتو باريرا: "وعدا بأن الفريق سيحرز اللقب، وأنه وضع يده على الكأس. لقد ضغطوا كثيراً على اللاعبين".

ولم يوفر قائد 1970 اللاعبين من انتقاداته خصوصاً القائد سيلفا الذي عزل نفسه خلال ركلات الترجيح مع تشيلي السبت الماضي في بيلوهوريزونتي، حيث بدا وكأنه يبكي واضعاً وجهه بين يديه.

وأضاف: "هو لاعب جيد جداً وقائد. لهذا السبب اختير قائداً لأنه يملك كل الميزات. لا يمكنه الظهور بهذه الحالة الانهزامية. يجب أن يغلي ويرفع زملاءه الى أعلى".

وعن عاطفة الحارس جوليو سيزار الذي بدأ بالبكاء قبل حصة الركلات الترجيحية أو اقتراب الهداف نيمار، كان بطل العالم السابق قلقاً: "يجب ان يكون الفريق مستعداً للضغوط.. لقد تأهلنا ولا مكان لبكاء الأطفال، لأنه بهذا الشكل لا مجال لإحراز اللقب".